Nova Prata sedia a abertura do Campeonato Gaúcho de Rally no fim de semana

A cidade de Nova Prata, na Serra Gaúcha, vai viver um final de semana em alta velocidade. Isso porque, o silêncio das estradas do interior do município será quebrado pelos carros de competição, na primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade.

Entre a sexta (15) e o sábado (16) acontece a programação da primeira prova do ano, no estadual gerenciado pela Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA). A cidade já é conhecida por suas provas de rally de regularidade, mas neste ano, teve o Automóvel Clube local (ACNP), aceitando o desafio de sediar um evento de velocidade.

"Estamos chegando em uma região com tradição em eventos de rally. Não tenho dúvidas que teremos uma grande abertura de campeonato. Já estivemos por três vezes no município, fazendo as devidas vistorias, reuniões com os representantes do ACNP, com voluntários, com o Poder Público para que tudo esteja bem alinhado e possamos ter uma boa prova de início do Gaúcho de Rally 2024", pondera o diretor do Departamento de Rally da FGA, Luís Felipe Trentin.

Uma das novidades do Campeonato Gaúcho neste ano é a parceria realizada com a Pirelli, que passa a ser fornecedora oficial de pneus em todas as categorias. "Certamente trará ganhos importantes a todos, competidores, à Federação, ao Campeonato e a marca que está voltando a investir no rally brasileiro e por consequência no maior regional que temos no País, o Gaúcho", explica Luis Felipe Trentin.

O grid do Rally Centenário de Nova Prata deverá ter mais de 15 carros. Entre eles, alguns guiados por campeões do estadual em anos anteriores, assim como no Brasileiro. Também verá estreias, como a da dupla da casa, Bruno Colla Romanzini e Samir Pedro Gayeski.

Outra novidade será a presença dos UTV's, categoria da carros off-road que tem ganhado força em competições nacionais nos últimos anos. Ao menos três duplas já estão confirmadas para esta categoria.