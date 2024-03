Prefeitura vai desapropriar estrutura do hospital de Osório

O governo do Estado participou de audiência judicial com a prefeitura de Osório para tratar da situação do Hospital São Vicente de Paulo. A instituição está sob intervenção por problemas financeiros desde 2022, após pedido do Ministério Público que colocou o Estado, temporariamente, como responsável pela administração. A audiência foi parte do processo que visou solucionar amigavelmente o embate.

O consenso entre as partes estabeleceu que ocorrerá a desapropriação pelo âmbito da prefeitura, por meio de linha de crédito junto ao Banrisul e de subsídio do Executivo estadual. Além disso, caberá ao Estado a gestão da instituição, que será realizada por meio de parcerias.

A audiência ocorreu na Câmara de Vereadores de Osório e contou com a participação do vice-governador Gabriel Souza, da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, do prefeito da cidade, Roger Caputi, e da interventora Eleonora Gehlen Walcher. Gabriel avaliou o resultado como positivo, pois resolve o problema da intervenção judicial e garante o atendimento à população. "A solução protege o interesse público, considerando que o hospital é estratégico para a região e possui condições de aumentar os serviços oferecidos", disse.

De acordo com Arita, o objetivo é manter de forma ascendente a ampliação de serviços necessários em Osório e no Litoral Norte. "O atendimento à população está sempre em primeiro lugar", pontuou.