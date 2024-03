Célula robótica é doada pela GM para projeto em Gravataí

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, visitou a nova célula robótica do município de Gravataí. Doada pela General Motors (GM), em parceria com a Associação Gaúcha de Tecnologia e Inovação do Vale do Gravataí (AGTI), o robô está no Colégio Sinodal. A inauguração oficial ocorrerá na próxima semana.