Área rural de Victor Graeff vai receber investimentos de R$ 1,2 mi

A Câmara Municipal de Victor Graeff aprovou o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar uma operação de crédito de até R$ 1,2 milhão, junto ao Banco do Brasil, para investimentos que prometem qualificar os serviços no interior e a conectividade do município. O projeto visa a aquisição de máquinas e equipamentos essenciais, incluindo uma máquina pá carregadeira.

Os maquinários, de acordo com a prefeitura, irão fomentar um maior desenvolvimento e produção nas culturas e na bacia leiteira, bem como o escoamento das safras de grãos e hortifrútis em geral, além de contribuírem para melhores condições de trafegabilidade e acesso às estradas. A ideia é que essas máquinas também auxiliem no atendimento das demandas de serviços de instalações de galpões rurais nos aviários, pocilgas, mangueiras de contenção, salas de ordenha, bem como na abertura de açudes, valas para silagem e demais serviços necessários no meio rural.

Além da modernização agrícola e viária, uma parcela do financiamento será destinada ao inovador projeto "VG Conectado". Este programa foca na implantação de rede de fibra óptica para internet, visando o fomento à conectividade rural e em prédios públicos.