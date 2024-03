Feira da Pitaya leva 30 mil pessoas ao município de Sério

Os quatro dias da segunda edição da Feira da Pitaya movimentaram o município de Sério, no Vale do Taquari. Encerrado no domingo (10), o evento evidenciou a economia local na divulgação dos mais diversos produtos produzidos com a fruta.

Segundo o prefeito, Moisés de Freitas mais de 30 mil pessoas passaram pela feira nos quatro dias de programação. "Nem sabemos o que dizer com tanto público, com tantos visitantes que recebemos. Estimamos ter sido o maior evento da história do município. Esperamos que todos tenham desfrutado das atrações, feito ótimos negócios e se conectado com a nossa comunidade", finalizou.

O evento, além da comercialização da fruta, teve a apresentação do painel do turismo, mostrando as potencialidades locais e as oportunidades no turismo rural e na internet. O responsável por ministrar a palestra foi o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales, Amturvales, Charles Rossner.