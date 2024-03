Comando do Vale do Caí e Serra recebe novas viaturas

A concessionária CSG fez a entrega oficial de cinco caminhonetes zero quilômetro à Brigada Militar e das obras em quatro bases dos Grupos Rodoviários (GRvs) ao Comando Rodoviário do Vale do Caí e da Serra Gaúcha. A companhia investiu R$ 4,9 milhões e as renovações contribuirão no trabalho de patrulhamento de 58 trechos de rodovias, que abrangem 30 municípios das duas regiões. A solenidade ocorreu no GRv de Bom Princípio.

O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, exaltou o comprometimento da concessionária em garantir investimentos que proporcionem bem-estar à população, tanto na melhora e segurança da trafegabilidade dos 271,5 km de rodovias, como na maior eficiência do patrulhamento policial.

"Essas melhorias fortalecerão a capacidade da Brigada Militar e das Polícias Rodoviárias para garantir a segurança nas estradas. A CSG continuará empenhada em colaborar com as forças de segurança e contribuir para o progresso das comunidades", afirma Peres.

As cinco viaturas entregues garantirão aos policiais militares mais segurança no deslocamento e melhores condições de trabalho no monitoramento de 58 trechos de rodovias que abrangem 30 municípios atendidos pelos Grupos Rodoviários de Farroupilha, Montenegro, Bom Princípio e Portão. Conforme previsto no contrato de concessão, o investimento totalizou R$ 1.4 milhão.

Para o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Claudio dos Santos Feoli, as melhorias entregues são importantes. "O recebimento dessas viaturas é significativo tanto para a segurança do policial militar, que em razão da semi-blindagem estará em melhores condições, quanto para a percepção de segurança da população em geral. Além disso, nós teremos uma maior rapidez de atendimento das pessoas, nas rodovias, inclusive, em algumas ocorrências que podem envolver um veículo estragado ou mesmo em acidentes", completou.