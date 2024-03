Prefeitura aumenta o subsídio na passagem de ônibus em Lajeado

A Câmara de Vereadores de Lajeado aprovou, de forma unânime, o projeto de lei encaminhado pela prefeitura que visa subsidiar com R$ 1,10 cada passagem de ônibus no transporte coletivo do município. O subsídio visa reduzir o valor final que o usuário paga pela passagem. A passagem passará a custar R$ 5,75 para o usuário. O novo valor passará a ser cobrado após a publicação do decreto, o que deverá ocorrer nos próximos dias.

A lei tem validade de 12 meses. O subsídio será de R$ 1,10 por passagem, ficando limitado ao valor total de R$ 1.605.841,60 no prazo de 12 meses.

Em razão do aumento do valor dos insumos usados para o cálculo da tarifa, o valor da passagem passou de R$ 6,56 para R$ 6,85 este ano. Entretanto, com o subsídio de R$ 1,10 a ser pago pelo município, o valor da passagem a ser pago pelo usuário final passará dos atuais R$ 5,50 para R$ 5,75.

O valor do subsídio é pago diretamente à empresa Expresso Azul, que tem a concessão do transporte público coletivo no município, até o último dia útil do mês seguinte à prestação do serviço. Desde 2022, a administração municipal subsidia o valor da passagem do transporte público. Até agora, o valor pago como subsídio era de R$ 1,06 por passagem.