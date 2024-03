Executivo de Ivoti instala câmeras de videomonitoramento em todas as escolas da rede pública e particular

Além de ter as saídas, entradas e diversos pontos do município monitorados por câmeras, Ivoti conta agora com sistema de videomonitoramento em todas as escolas da cidade. A ação abrange a segurança das redes municipais, estaduais, particulares, educação infantil e associações.

Ao todo, foram instaladas 25 câmeras em 19 pontos entre as áreas de entrada, saída e entorno das escolas. As imagens são integradas ao sistema de monitoramento da Brigada Militar e espelhadas na Polícia Civil. "O ambiente escolar precisa ser um local seguro para se estar. É um espaço de aprendizagem, ensino e diversão para as nossas crianças e adolescentes", declara o prefeito, Martin Kalkmann.

As câmeras foram instaladas por meio de uma parceria entre a prefeitura de Ivoti e Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), e com o auxílio do monitoramento da Brigada Militar. O sistema de videomonitoramento, adquirido em 2022, permite aplicar múltiplas funcionalidades às câmeras que podem ser personalizadas. Com um investimento total de R$ 300 mil, o software de segurança torna a cidade pioneira no monitoramento das escolas na região.