Páscoa em Gramado inicia nesta quinta-feira e terá 25 dias seguidos de programação em pontos da cidade

Com a proposta de contribuir para o fluxo turístico durante todo o mês, a 9ª Páscoa em Gramado começa nesta quinta-feira (7) e vai até 31 de março. Serão quatro finais de semana com atrações lúdicas e religiosas inteiramente gratuitas ao público. Na abertura, a grande atração será o Concerto de Páscoa com a Orquestra Sinfônica de Gramado. Sob regência do maestro Júlio César Wagner, a orquestra tem direção executiva e artística de Allan John Lino. O concerto terá participação da solista Ariane Wink.

Em 25 dias de programação, a Páscoa em Gramado terá atrações artísticas, culturais, religiosas, gastronômicas e esportivas na praça das Etnias, na Rua Coberta e na avenida Borges de Medeiros, além de uma bela decoração temática em praças, rótulas, canteiros e pórticos. O objetivo é fomentar a venda de chocolates e a movimentação turística durante todo o mês de março.

Com produção de 650 toneladas de chocolate, a Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco) estima um incremento de 10% nas vendas na Páscoa de 2024. "Teremos muitas novidades, com ampla programação aos finais de semana. Tudo inteiramente gratuito para que os turistas possam usufruir do clima lúdico da Páscoa, consumindo o melhor do chocolate de Gramado nessa época", convida Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia responsável pelo evento.

Na praça das Etnias, será instalada a Vila de Páscoa, que vai abrigar a Casa do Pascoalino. Além de artesanato e opções gastronômicas, o espaço receberá intervenções culturais e artísticas aos finais de semana. Outra grande atração confirmada é a Corrida e Caminhada do Coelho, que ocorre no dia 30 de março.

Os competidores interessados podem fazer suas inscrições até 22 de março. Em parceria com o Senac, serão oferecidas oficinas gastronômicas gratuitas com receitas de Páscoa.