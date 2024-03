Pendências do Hospital Universitário de Canoas começam a ser pagas pela prefeitura

A prefeitura de Canoas informou, nesta quarta-feira, que começou a colocar em dia as pendências financeiras do Hospital Universitário de Canoas (HU), a fim de garantir o pagamento em dia da folha salarial de fevereiro, de aproximadamente R$ 6 milhões. Os depósitos foram realizados ontem.

Os atrasos com fornecedores resultaram do bloqueio da conta corrente da instituição de saúde desde o dia 19 de fevereiro. O pagamento do complemento do piso da enfermagem, correspondente a janeiro, já havia sido depositado para o hospital, mas acabou sendo retido. Diante dos desafios impostos pela situação, o Executivo adotou medidas administrativas cabíveis para regularizar os compromissos financeiros e garantir a quitação da folha mensal dos funcionários, como habitualmente ocorre no quinto dia útil.

"Começamos a regularizar os débitos com fornecedores, como o consumo de gás, a nutrição e efetuar os créditos do complemento do piso da enfermagem, que já está na conta desses servidores", pontua o secretário da Fazenda e interventor no HU, Luis Davi Vicensi. Ele afirma que a prefeitura tem trabalhado para não haver impactos negativos para a área assistencial, nem suspensões em atendimentos.

O bloqueio da conta do hospital resulta de problemas relacionados à antiga gestora do hospital, a Fundação Educacional Alto Médio São Francisco (Funam), que se tornou ré em uma ação trabalhista no Espírito Santo. Desde maio de 2022, a prefeitura realiza a gestão do HU, enquanto faz nova licitação para a seleção de empresa gestora.

"As ações, que estão tramitando na justiça por parte do hospital pedindo o desbloqueio, objetivam a devolução dos valores retidos, de cerca de R$ 1,5 milhão, e para que não haja mais a indisponibilização da conta", explica o secretário.