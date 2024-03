Fenachim, em Venâncio Aires, tem valor dos ingressos definidos

A 17ª Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim) já tem definidos os valores de acesso ao Parque do Chimarrão para quem quiser aproveitar o evento, que ocorre de 1º a 5 e de 9 a 12 de maio, em Venâncio Aires. Com preço único de R$ 20,00, a novidade são dois dias de acesso gratuito, das 10h às 15h: na abertura da festa, 1º de maio, feriado de Dia do Trabalho; e no sábado, 11, aniversário de Venâncio Aires.

De acordo com o presidente Vilmar de Oliveira, apesar do grande número de atrações previstas para o evento, os ingressos seguem preços populares e abaixo das festas do mesmo porte da região. "A Fenachim é uma festa que projeta e divulga o município. Atrai investimentos, turistas e possui uma série de eventos com acesso liberado para quem entra no Parque do Chimarrão. Temos certeza que o preço é justo e condiz com o tamanho do nosso evento", avaliou.

O valor de R$ 20,00 para a entrada ao Parque do Chimarrão será para pessoas acima de 12 anos. Já a meia-entrada será válida para crianças, idosos e estudantes com carteirinha. O ingresso aos shows nacionais também dará acesso à Fenachim. Já no estacionamento foram mantidos mesmos valores da última edição: R$ 10 para motos e demais veículos R$ 20. Nos próximos dias, a comissão organizadora avalia o lançamento de um passaporte promocional com acesso ilimitado ao Parque do Chimarrão e estacionamento por um único valor.