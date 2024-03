Santa Cruz do Sul pode ganhar nova UPA ainda este ano

A população de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pard, deve contar com uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas até o final deste ano. A boa perspectiva foi confirmada pela prefeita Helena Hermany, que esteve em reunião no Ministério da Saúde nesta terça-feira (5), em Brasília.

Conforme Helena, a proposta apresentada ao coordenador de Assuntos Orçamentários, Leonardo de Castro Soares, é de instalação da nova UPA na região central, junto ao Hospital Santa Cruz (HSC). "O projeto foi muito bem recebido pelo representante do Ministério da Saúde, pela possibilidade de instalação imediata, sem a necessidade de construir um prédio. Agora vamos trabalhar para entregar a documentação necessária, e a previsão é de termos a unidade em funcionamento até o final deste ano", afirmou Helena, acrescentando que o Poder Executivo já está em tratativas avançadas com o HSC.

Ainda de acordo com Fabiano Dupont, também não está descartada a possibilidade de implantação de uma UPA na região alta do município, porém, certificou-se o secretário, a construção levaria de três a quatro anos. "A verdade é que nossa cidade comporta mais uma UPA além desta, segundo o Ministério da Saúde, e neste primeiro momento, vamos aproveitar a área junto ao Hospital Santa Cruz para acelerar o processo", completou a prefeita. Atualmente, a cidade conta com uma UPA no bairro Esmeralda.

Outras reivindicações inscritas no PAC Seleções também foram debatidas no encontro, como a instalação de Unidades Odontológicas Móveis, ambulâncias para o Samu, e a construção de mais Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município. Segundo Helena, o governo federal deve informar as propostas selecionadas na quinta-feira (7).