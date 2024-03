Gargalos da BR-116, na Serra, serão discutidos em Brasília

Em reunião organizada de forma conjunta, entre a Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP), prefeitura e Câmara de Vereadores locais, líderes de Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Caxias do Sul se encontraram para debater alternativas aos persistentes problemas na BR-116. Entre os encaminhamentos está a criação de um grupo de trabalho, composto por empresários e lideranças políticas. O objetivo é garantir a execução das combinações realizadas no encontro, inclusive organizando agendas com órgãos competentes - como Ministério dos Transportes e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - demandando um estudo técnico para uma resolução final dos consecutivos problemas sofridos na rodovia federal.

A região tem cerca de 1 milhão de pessoas que utilizam a rodovia, que têm sido afetadas com os deslizamentos e interdições frequentes nos pontos mais críticos, entre os quilômetros 177 e 181, próximos de Nova Petrópolis. Em sua fala, o presidente da ACINP, Neander Port, destacou a urgência em encontrar soluções com relação à situação da rodovia. "Precisamos seguir em frente com determinação e buscar as alternativas viáveis. A Serra gaúcha merece uma infraestrutura que proporcione segurança e desenvolvimento a todos os seus habitantes", afirmou.

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, reforçou que a prefeitura tem buscado alternativas desde junho do ano passado, através de agendas com parlamentares gaúchos, apresentando o estudo sobre a rota alternativa do Arroio Paixão. "A situação não é apenas uma questão de infraestrutura, é uma questão que afeta diretamente o sustento de nossas comunidades, de nossos empresários e de todos que dependem dessa rodovia para o desenvolvimento de suas atividades", disse o chefe do Executivo.

Também foi destacado no encontro que, recentemente, prefeitos da região assinaram um documento entregue ao DNIT em Brasília, que apresenta um projeto de alternativas de duplicação da BR-116, tanto de Nova Petrópolis a Caxias do Sul quanto de Nova Petrópolis a Novo Hamburgo. Rodrigo Postiglione, presidente do Mobi Caxias, falou que a entidade estará junto com o grupo nas próximas atividades, pois a resolução do problema é primordial para a região. "Estamos prontos para agir, mobilizando recursos e esforços para garantir uma resolução efetiva desse problema que afeta a todos nós".

O DNIT, inclusive, emitiu um alerta para bloqueio da rodovia a partir das 7h desta quinta-feira (7), entre o km 176 e o km 181 da rodovia, em Nova Petrópolis. A alteração de tráfego ocorre até a terça-feira (12) à noite. A medida será necessária para realização dos serviços de escavação em rocha, para concluir drenagem a montante. Aos motoristas que precisarem usar o trecho no período em bloqueio, a rota alternativa é a RS-452 (Nova Petrópolis/Vila Cristina).