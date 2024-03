Estudo mostra importância do saneamento em São Gabriel

O município de São Gabriel, na Fronteira Oeste, pode chegar a mais de R$ 213 milhões em ganhos sociais e ambientais com a universalização do saneamento até 2033. É o que aponta o estudo "Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento em São Gabriel", produzido pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a EX Ante Consultoria. Essa relação indica que para cada R$ 1,00 investido em saneamento, o município deve ter ganhos sociais de aproximadamente R$ 4,30 e de R$ 6,20 após 2040.

Os dados foram apresentados pela presidente executiva do Instituto, Luana Pretto, em um encontro promovido pela São Gabriel Saneamento na semana passada. De acordo com Luana, o estudo ressalta a maneira que o saneamento básico age em prol de transformar um município, proporcionando mais saúde, valorização ambiental, aumento do turismo e consequentemente, da economia local.

Para ela, um dos maiores ganhos é na área da saúde, com queda nos custos das horas pagas e não trabalhadas em razão do afastamento por diarreia, vômito e por doenças respiratórias, na ordem dos R$ 12,5 milhões em um ano, graças ao avanço do saneamento, o que mostra como o saneamento básico fomenta a proteção e conservação do meio ambiente. "Ademais, o acesso pleno do saneamento irá se perpetuar em São Gabriel para além do período da universalização, indicando um legado promissor para a população gabrielense, que terá incontáveis ganhos que promovem o bem-estar e a qualidade de vida", acrescenta.

Conforme o diretor da São Gabriel Saneamento, Luiz Bertazzo, desde 2012, quando assumiu a concessão do serviço no município da Fronteira Oeste, a concessionária já investiu mais de R$ 90 milhões em obras, dos quais, R$ 68 milhões destinados à ampliação do esgotamento sanitário, que já soma 114 quilômetros. Para 2024, está implementando mais 70 quilômetros de redes em diversos bairros. "Além dos aspectos relacionados à saúde, o saneamento desempenha um papel fundamental na preservação do meio ambiente. No âmbito social, impacta na dignidade e no bem-estar das pessoas. Além disso, o acesso à água potável e o saneamento são essenciais para promover a inclusão social", explica.