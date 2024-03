Passo Fundo tem projeto de fomento à agricultura

A prefeitura de Passo Fundo e o Sebrae se uniram em um projeto de fomento à agricultura no município, iniciativa voltada para o desenvolvimento sustentável de setores como hortifruticultura, leite, agroindústrias e realização de pesquisas diagnósticas. Este projeto promete impulsionar as atividades produtivas dos produtores contemplados, oferecendo consultoria especializada e impulsionando a capacidade produtiva dos agricultores locais.

As ações contemplam consultorias individualizadas em áreas-chave, como técnicas de cultivo, gestão de agroindústrias e práticas leiteiras, além de focar na sustentabilidade e na eficiência produtiva. A iniciativa também inclui o desenvolvimento de políticas públicas baseadas em um estudo diagnóstico rural detalhado, promovendo a atualização legislativa e a implementação de práticas agrícolas mais eficazes e responsáveis.

A iniciativa conta com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano e com a participação da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Ematerr e Feira do Produtor. "Incentivamos todos os nossos agricultores a aproveitarem essa oportunidade única. Juntos, podemos transformar a realidade do campo em Passo Fundo, garantindo um futuro mais próspero e sustentável para todos", convida a presidente do Sindicato, Marinês Scapini Penz