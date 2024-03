Panambi recebe evento para debater inovações e novidades que estarão no South Summit Brazil 2024

A cidade de Panambi, na região das Missões, recebeu nesta quinta-feira (29) uma edição especial do projeto Rotas da Inovação, coordenado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. O encontro reuniu o ecossistema da região e promoveu debates sobre inovação, além de atualizar as novidades para o South Summit Brazil 2024, que acontece entre 20 e 22 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

O diretor-geral da pasta, Sandro Kirst, realizou a abertura do evento e frisou a importância de visitar as regiões. "Temos a cobertura do Estado em oito grandes regiões e fazemos a busca da identidade local para que possamos reconhecer e atuar nas potencialidades de cada uma delas", destacou.

As novidades do South Summit foram apresentadas pelo diretor de Ambientes de Inovação, Everaldo Daronco. Ele atualizou os números do evento e endossou a potencialidade do SSB para promover conexões. "É um evento em Porto Alegre, mas que conecta pessoas de todo o Brasil e, também, do mundo. O South Summit proporciona conversas, interações e tem a missão de concretizar negócios."

Durante a edição especial do Rotas da Inovação, o prefeito Daniel Hinnah agradeceu a presença do governo na cidade e endossou a vertente empreendedora do município de Panambi. "Nossa cidade completou 69 anos ontem. E o governo estar aqui também é um presente de aniversário. Panambi se destaca muito no empreendedorismo e temos orgulho de ser a quarta melhor cidade do Brasil para se viver, em um ranking que contempla municípios de até 50 mil habitantes", comemorou. A posição da cidade diz respeito ao Austin Rating, que desenvolveu o Índice de Inclusão Social e Digital (IISD), analisando 281 indicadores relacionados às áreas social, econômica, fiscal e digital.