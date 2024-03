Empresa assume gestão das placas de rua em Novo Hamburgo

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, assinou nesta quinta-feira (29) o contrato com a empresa Imobitarget Comunicação Visual Ltda, vencedora da licitação para a colocação de placas de identificação das ruas a serem instaladas nas esquinas da cidade. O trabalho começa na segunda-feira (4) com mapeamento dos locais que irão receber as placas, que devem começar a ser instaladas em cerca de 30 dias.

"Queremos revitalizar 100% dos pontos que já contam com placas para colocar todas elas em um mesmo padrão", adiantou Daniel Costa, sócio-fundador da empresa e que estava acompanhado dos sócios Ricardo Silveira e Rodrigo Rotato, além de outros quatro colaboradores estratégicos da empresa. Daniel contou a história da empresa, fundada há 19 anos e com contratos em várias cidades, incluindo Porto Alegre, onde já conta com cerca de 84 mil placas de identificação instalas.

De acordo com a licitação, a empresa deve fornecer, sem custo para o município, 30 conjuntos mensais para serem instalados em locais atualmente sem identificação. Inicialmente, foi também exigida uma outorga mínima de R$ 439.7 mil, a ser dividida em 120 parcelas, mas a empresa vencedora ofereceu uma outorga de R$ 2.616 milhões, um valor quase 500% acima do mínimo estipulado no edital.

A empresa terá que fornecer, instalar, remover, substituir, realizar a manutenção preventiva e corretiva dos conjuntos de placas de identificação, com foco em placas de esquina que exibem nomes de ruas. Uma vez satisfeitas as exigências, a empresa contratada terá a permissão de explorar espaços publicitários nas placas acima dos conjuntos fornecidos.

Ao todo, três empresas participaram deste processo licitatório, incluindo uma localizada na cidade e duas na região metropolitana de Porto Alegre. Os recursos arrecadados, de acordo com a prefeitura, serão integralmente destinados a melhorias no transporte público, incluindo aprimoramentos em abrigos e sistemas de informação para os usuários de ônibus.