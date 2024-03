Santa Maria recebe Rodeio Internacional do Conesul

A Associação Tradicionalista Estância do Minuano se prepara para realizar um dos mais tradicionais eventos locais e receber um amplo público. O 29º Rodeio Internacional do Conesul espera receber mais de 30 mil pessoas de 7 a 10 de março, na Estrada Francisco Viterbo Borges, 705, bairro Minuano, em Santa Maria.

Esta edição do Rodeio do Conesul já soma mais de 1 mil inscritos oriundos de diversos locais da América Latina e tem apoio da Prefeitura, desta edição. O rodeio, que começou em 1992, reuniu um público de quase 30 mil pessoas no ano passado. "O evento tem uma importância e uma relevância muito grande para a cidade, culturalmente, por ser um evento ligado à cultura gaúcha, na sua mais pura essência que é a parte da atividade do campo. A importância econômica dele é muito grande, e estima-se que movimente mais de R$ 2,5 milhões dentro da cidade", considera o presidente da Associação Tradicionalista Estância do Minuano, Bruno Fernandes.

Ele afirma que, este ano, o evento receberá a Feira da Prefeitura, voltada para negócios, além dos shows, o baile, o remate dos cavalos, e as provas da pista, que é a prova de laço e as gineteadas. A prefeitura contribuiu em R$ 300 mil para a montagem da estrutura no local.