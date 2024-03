Conta de água terá reajuste de 4,62% em Caxias do Sul

A partir de 1° de abril, a tarifa de água e esgoto do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul terá reajuste de 4,62%. Dessa forma, o metro cúbico da água passará de R$ 6,70 para R$ 7,01.

Já a tarifa mínima residencial passará de R$ 33,50 para R$ 35,05. A tarifa comercial e pública, que era de R$ 71,85, agora será R$ 75,17 para até 10 m³. Para indústrias, o valor que era de R$ 190,30 passará para R$ 199,09 para até 20m³.

Os valores foram definidos pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan/RS). Desde março do ano passado os serviços prestados pelo Samae de abastecimento de água e esgotamento sanitário passaram a ser regulados pela agência, assim como a elaboração dos estudos tarifários.

Conforme o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti, os valores foram definidos após criterioso estudo pela equipe técnica da Agesan, levando em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). "A agência tem expertise e avalia minuciosamente o cenário nacional e também a realidade financeira do Samae, levando em conta os reajustes de energia elétrica, produtos químicos utilizados no tratamento da água e do esgoto, bem como, na constante manutenção preventiva e corretiva das redes de distribuição de água e coleta de esgoto do município", explica.