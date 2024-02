Guaíba terá lançamento de loteamento no mês de março

A cidade de Guaíba, na Região Metropolitana, vai receber um novo empreendimento imobiliário. Localizado às margens da BR-116, o loteamento imobiliário Ecolife Guaíba ocupará uma área de de quase 192 mil metros quadrados. O empreendimento, com lançamento na primeira quinzena de março, terá R$ 65,6 milhões em investimentos e vai gerar 80 empregos diretos durante e pós o lançamento, e outros 300 indiretos.

O condomínio em Guaíba será implantando na Fazenda das Pedras. A área destinada aos 266 lotes residenciais, mais cinco lotes de uso misto. Quase um terço da área total será preservada para áreas verdes. O projeto desenvolvido em parceria entre a Cotiza, de Porto Alegre, e a Villa Urbanismo, empresa com atuação em 23 estados

Além do fácil acesso e proximidade da Capital, o Ecolife Guaíba está em uma região já com uma infraestrutura desenvolvida Rogério Riquelme, diretor da Villa Urbanismo, explica que a cidade foi escolhida para receber o loteamento por fatores como localização e a econômica de Guaíba, com a chegada de novos negócios na cidade, o que vai aumentar a demanda imobiliária na cidade nos próximos ano. "Esse empreendimento representa um impacto financeiro e de empregos na cidade e na região, com R$ 65,8 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV) e a geração de 380 empregos", explica.

Ele lembra que o loteamento é o primeiro empreendimento em conjunto lançado pelas desenvolvedoras e loteadoras Cotiza, de Porto Alegre, e a Villa Urbanismo, de Goiânia (GO). As duas empresas uniram suas expertises no mercado imobiliário no Rio Grande do Sul em 2020. "Estamos retomando os lançamentos na região em 2024, dada as condições com o aquecimento do mercado imobiliário e a redução das taxas de juros, o que impulsiona ainda mais o setor", explica Riquelme.