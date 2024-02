Lar de idosos é interditado por más condições em Taquara

A prefeitura de Taquara auxiliou, nesta terça-feira (27), a Polícia Civil durante uma operação contra um lar de idosos em situação irregular, no bairro Medianeira. Durante a ação, foram identificadas diversas irregularidades no local, como lixo espalhado dentro da residência e na área externa, más condições de higiene e limpeza, e falta de acessibilidade. O lar foi interditado pela Vigilância em Saúde do município.

No momento da operação, haviam três idosos abrigados. A proprietária do estabelecimento foi presa. "Lamentamos profundamente a situação em que se encontravam os idosos neste lar. Esperamos que as investigações avancem contra os responsáveis por este crime. Por sua vez, agradeço aos profissionais da Prefeitura que atuaram junto com a Polícia Civil na ação desta manhã", comenta a prefeita Sirlei Silveira.

Segundo o coordenador da Vigilância em Saúde de Taquara, Mário Dias, o local já tinha sido autuado anteriormente, também por estar em situação irregular. "Ao chegar no lar, vimos essa situação degradante. Haviam três idosos instalados, em uma forma bem precária. Imediatamente fizemos a autuação e este local agora está interditado, até que haja a devida regularização", explica.

Ao longo do dia, os idosos foram encaminhados para atendimento médico na Unidade Básica de Saúde Central (Posto 24 Horas), para a avaliação do quadro clínico de todos. Após isso, a secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, fará o contato com os familiares, para fazer os devidos encaminhamentos aos seus municípios de origem