Agentes visitam casas com possíveis focos de dengue em Santa Maria

A Vigilância em Saúde de Santa Maria está com ações de combate ao Aedes aegypti. Desde o começo do ano, 4,4 mil domicílios do município foram visitados por agentes. Em cada residência, os agentes realizam uma vistoria em busca de recipientes com água parada e que possam servir para reprodução do vetor, bem como para dar orientações à população sobre como evitar focos do mosquito. Em alguns casos são feitas notificação e auto de infração, quando constatadas irregularidades. Os funcionários da Prefeitura estão sempre devidamente identificados com coletes e crachás.

Os dados dizem respeito a vistorias e averiguação de denúncias realizadas em toda a cidade. No entanto, a grande maioria destas ocorreu em bairros da região oeste do município, onde também acontece a pulverização de inseticida biológico - que por sua vez alcançou 569 quarteirões.

Desde 6 de fevereiro, a pulverização contra a dengue já alcançou a totalidade dos bairros Nova Santa Marta (173 quarteirões), Juscelino Kubitschek (174 quarteirões) e Tancredo Neves (124 quarteirões). Assim que houver condições climáticas favoráveis, a força-tarefa seguirá no bairro Pinheiro Machado - onde 92 quarteirões, de um total de 183, já receberam o inseticida - e bairro São João - cuja meta é 25 quarteirões.

Os bairros foram escolhidos para esta ação devido ao grande número de focos do mosquito encontrados pelos agentes da Vigilância em Saúde. Mais informações sobre os casos de dengue no Município estão disponíveis no site do Governo do Estado.

A dengue é uma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e os sintomas incluem febre alta, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, além de manchas pelo corpo em alguns casos. O método mais eficaz para evitar a contaminação é impedir a circulação do mosquito.