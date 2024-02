Campanha ajuda na reforma de quartos do hospital de Ijuí

Lançada em outubro de 2022 pelo Hospital de Clínicas Ijuí (HCI), a campanha Empresa Amiga recebeu, em 2023, cerca de R$ 500 mil. Parte do valor já foi usada para reformar dois quartos da Clínica Médica - área dedicada à internação de longa permanência pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é que os 14 quartos, que somam 29 leitos, recebam melhorias no decorrer deste ano. Para isso, a instituição segue em busca de recursos.

Referência para mais de 3,6 milhões de pessoas da macrorregião Noroeste, o HCI prestou mais de 356 mil atendimentos ao longo de 2023. Desse total, 73,7% referem-se ao SUS. Só no Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon), o percentual de pacientes SUS chegou a 92,7%. "A partir dessas reformas, queremos oferecer mais conforto e bem-estar aos nossos pacientes e seus familiares. Para que as melhorias contemplem os 29 leitos, precisamos captar aproximadamente R$ 1,2 milhão", afirma o presidente do HCI, Douglas Uggeri.

Área da instituição que recebe o maior número de pacientes, o Cacon - único do interior do Estado - realizou, no ano passado, 151.204 mil atendimentos. De acordo com Letícia y Castro, médica oncologista do HCI e coordenadora médica do Núcleo de Ensino e Pesquisa da instituição, o tumor mais diagnosticado no setor - com exceção do câncer de pele não-melanoma - foi o de mama, com 400 novos casos e 1,2 mil pacientes em tratamento ativo. No câncer de próstata, foram 280 novos registros e 630 pacientes em tratamento.