Quatro novas estações meteorológicas são instaladas em pontos de Canoas

Mais quatro estações meteorológicas automáticas estão operando na cidade de Canoas. Os novos equipamentos foram instalados por uma empresa especializada em quatro locais diferentes. Os pontos de cada estação são: o Centro Olímpico Municipal, no bairro Igara; EMEF João Paulo I, no Harmonia; prédio da rua Quinze de Janeiro (sede do Banco do Brasil), no Centro; e na EMEF General Osório, no Rio Branco.

Agora, Canoas conta com oito estações automáticas em atividade. Duas delas foram instaladas no início de janeiro deste ano, nos bairros Guajuviras e Mathias Velho, e outras duas no fim do ano passado, em locais no Niterói e Mato Grande. A aquisição da tecnologia ocorreu através de empresas da iniciativa privada, por meio de termo de compensação vegetal, e não teve custos aos cofres públicos.

Os dados obtidos em tempo real pelas novas estruturas instaladas serão usados nos estudos de monitoramento e acompanhamento do tempo e do clima por parte da Prefeitura. As estações meteorológicas serão utilizadas pelo Escritório de Resiliência Climática (Eclima) e serão úteis para a Defesa Civil, com o objetivo de planejar ações e atividades, de forma preventiva, a fim de mitigar danos causados por eventuais fenômenos naturais.

"As estações meteorológicas são de extrema importância porque nos ajudam a monitorar os pontos mais sensíveis da cidade em casos de eventos climáticos extremos. Quanto maior o número de dados à disposição no Eclima, melhor será a forma de trabalhar estratégias de prevenção e estudos de monitoramento para futuras ações de mitigação", afirma o secretário adjunto do Escritório, Igor Sousa.

Os equipamentos contam com sensores que medem a umidade e temperatura do ar, a pressão atmosférica, os volumes de precipitações, velocidade e direção do vento, a radiação ultravioleta, luminosidade, entre outros dados. Além das estações, o Eclima conta com cinco pluviômetros para medição de chuva pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e duas outras estações meteorológicas completas a partir de convênio com a MetSul Meteorologia.