Grupo Polo anuncia a construção de um supermercado em Estrela

A prefeitura de Estrela, no Vale do Taquari, anunciou nesta quinta-feira (22) a chega de um investimento na cidade. O Grupo Polo, através da bandeira Rede Super, oficializou a compra da área da antiga rodoviária, junto ao pórtico de entrada da cidade, e mais quatro terrenos anexos, para a instalação de um novo supermercado. Serão mais de R$ 28 milhões investidos na área de 7.7 mil metros quadrados, que englobará ainda 13 lojas comerciais e até 120 vagas de estacionamento em espaço coberto.

A expectativa da empresa é de criação de 120 vagas de emprego diretas e outras 50 indiretas, e previsão de inauguração até o fim do ano. Obras devem iniciar nos próximos dias.

Situado com matriz em Lajeado e mais de 12 lojas no RS, o Grupo Polo deixou claro que Estrela era um "desejo antigo" do grupo. "Há muito tempo 'namorávamos' com Estrela. Mas se éramos para chegar, queríamos que fosse com qualidade, peso. Agora sim, aberta a possibilidade desta área da rodoviária, e após muitas negociações com os terrenos anexos, chegamos a um acordo", revelou Ronaldo Polo, diretor proprietário do grupo.

O empresário Nelson Noll, antigo proprietário da rodoviária e prédio, inaugurado em 1975, aproveitou a oportunidade para explicar a decisão de deixar a operação do antigo negócio. "Basta ver os números. As mudanças são muitas e levaram a isso. Mas não queríamos deixar de apostar naquele espaço, hoje ultrapassado, que vimos crescer e se desenvolver, pois sabemos da importância comercial e histórico do local para a cidade e a região", afirmou.

Conforme o projeto, a loja principal terá 2,8 mil metros quadrados, com um mix de 12 mil produtos. O supermercado terá setores de padaria, hortifrúti, açougue, mercearia, dentre outros. A intenção é colocar o supermercado em funcionamento ainda este ano.