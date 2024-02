Concessão do Complexo da Maesa, em Caxias do Sul, deve sair até junho

O processo de concessão do Complexo da Maesa, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, deve ser analisado pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE) na primeira semana de março. Se tudo ocorrer dentro do cronograma atual, o início do processo licitatório ocorrerá em junho, de acordo o secretário de Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul, Matheus Rocha. A empresa vencedora, que fará a gestão por 20 anos, deverá construir um Mercado Público de 4 mil metros quadrados , deve ser analisado pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE) na primeira semana de março. Se tudo ocorrer dentro do cronograma atual,, de acordo o secretário de Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul, Matheus Rocha. A empresa vencedora, que fará a gestão por 20 anos,, além de um espaço para atividades culturais.

Em 2025, com as obtenções de todas as licenças urbanísticas, o concessionário terá 12 meses para implementar as ações pretendidas pela prefeitura - como o Mercado Público, por exemplo. Além disso, será da empresa vencedora a responsabilidade pela urbanização da área. A previsão para a inauguração da primeira área com o Mercado Público pronto será no primeiro semestre de 2026. "Isso é uma estimativa. Ainda é muito cedo para ter o cronograma exato", disse o secretário de Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul, Matheus Rocha, que está à frente do processo.

Quando autorizado o leilão, a opção será pela vencedora que propuser maior valor de outorga fixa, sendo a proposta mínima de R$ 547 mil. Além disso, o concessionário pagará uma outorga variável de 2 a 4% de sua Receita Bruta, a depender do seu desempenho durante o período contratual

Considerado patrimônio histórico e cultural da cidade, o Complexo do Maesa tem 53 mil metros quadrados. Destes, 13 mil metros quadrados estão em processo para a iniciativa privada. A outra obrigação é a elaboração de uma praça coberta para feiras e atividades culturais. A entrada para o Maesa será gratuita, quando reaberta. O município poderá usar os espaços de eventos em datas determinadas.

Os demais lugares o concessionário deterá da liberdade comercial. Os outros 40 mil metros quadrados ficarão com o município, que afirma não ter planos para essa área. "Temos um espaço grande sem qualquer ativação. Os demais espaços estão em desuso e em processo degradação", analisa a secretaria municipal da Cultura, Cristina Nora Calcagnotto.

A Metalúrgica Abramo Ebere S/A (Maesa) foi uma indústria de Caxias do Sul, entre os anos de 1950 e 1990. Em 2015, o complexo foi tombado como patrimônio histórico e cultural do município da Serra gaúcha. A Maesa atualmente está fechada ao público. E a circulação interna é somente mediante visita guiadas que acontecem periodicamente. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente irá uma sala após uma reforma do local.