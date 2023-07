Caxias do Sul assina concessão dos relógios digitais por 20 anos

entre a prefeitura e a Clear Channel Brasil O contrato de concessão dos relógios eletrônicos digitais em Caxias do Sul foi assinado,. O contrato assinado prevê 40 relógios eletrônicos digitais, sendo 18 deles com câmeras de vídeomonitoramento, que serão utilizadas pela Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, além de cinco pontos com internet sem fio pública. O prazo de concessão é de 20 anos.

Conforme o diretor Jurídico da Empresa, Humberto Gomes Pereira, o primeiro relógio deverá ser instalado em aproximadamente 60 dias. "Temos várias operações no Brasil e é uma alegria ter Caxias do Sul também em nosso portfólio. Essa será a terceira operação da empresa no país que associa câmeras de vídeo", explicou. A implantação completa de todos os equipamentos deve ser concluída em até 24 meses contados da ordem de início.

O município não tem custo na operação, ao contrário, o valor de outorga que a empresa apresentou e venceu a licitação foi de R$ 2 milhões. Este é o valor que será pago ao município pelo direito de explorar o serviço de relógios digitais.

Por sua vez, o concessionário irá comercializar espaços publicitários nos equipamentos. Ainda, haverá o pagamento ao município de uma outorga variável de 2,5% da receita bruta auferida pela concessionária. Além disso, 5% do espaço disponível para publicidade poderá ser utilizado pelo município.

"São temas razoavelmente novos para o município (PPPs e concessões). É histórico, assinamos a nossa primeira PPP, que foi a da iluminação pública e agora nossa primeira concessão", completou o prefeito Adiló Didomenico.

A Clear Channel é uma das maiores empresas de mobiliário urbano do mundo. Dentre os contratos da empresa está a operação de 40% dos painéis de publicidade da Times Square, em Nova York.