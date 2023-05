Prefeitura de Caxias do Sul define empresa que irá assumir a instalação e manutenção dos relógios digitais

A empresa Brasil Outdoor, que representa a atuação da Clear Channel na operação de mobiliários urbanos no Brasil, foi a vencedora da licitação para a instalação de relógios digitais de rua em Caxias do Sul. O critério de julgamento da licitação foi o maior valor de outorga fixa, sendo o valor mínimo de R$ 113.7 mil. Por sua vez, a vencedora do certame apresentou proposta com outorga de R$ 2.010 milhões.

O contrato prevê a instalação de 40 relógios eletrônicos digitais, sendo 18 deles com câmeras de vídeo monitoramento que serão utilizadas pela Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, além de cinco pontos de wifi livre para utilização da população. O prazo de concessão é de 20 anos.

O secretário de Parcerias Estratégicas, Matheus Neres da Rocha, explica que, a partir da publicação do resultado no Diário Oficial, a vencedora da licitação tem um prazo de 30 dias para cumprir com as condições de assinatura do contrato. "A empresa precisa cumprir alguns requisitos antes da assinatura, como por exemplo, constituição de sociedade de propósito específico e apresentação de garantia de execução do contrato", ilustra.

Matheus acrescenta que, dentro do cronograma regular, o primeiro relógio tende a ser instalado na segunda quinzena de outubro deste ano. A implantação completa de todos os equipamentos ser concluída em até 24 meses contados da ordem de início.

A outorga em uma concessão é o valor pago pelo licitante/concessionário ao poder concedente pelo direito de explorar um serviço público por um determinado período de tempo. No caso, haverá ainda o pagamento de outorga variável correspondente à 2,5% da receita bruta auferida pela concessionária.