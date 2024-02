Reforma da Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria, será entregue em maio

Com 55% da reforma realizada, a revitalização completa da Praça Saldanha Marinho, um dos principais pontos de Santa Maria, na região central do Estado, deve ser entregue até maio, mês em que a cidade completa 156 anos. O chafariz e o coreto, que são tombados pela prefeitura como patrimônio histórico e cultural municipal estão sendo restaurados no momento atual.

Devido ao movimento no Centro da cidade, os reparos estão sendo feitos por partes para não inviabilizar o transito de pedestres. "Então, nós estamos fazendo por módulos. Assim que termina, liberamos para a população", explica o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo. Entre as ações já feitas estão o piso a iluminação e o paisagismo, segundo o executivo.

A revitalização da Praça Saldanha Marinho é viabilizada a partir de uma contrapartida da Construtora Jobim para a Prefeitura no valor de mais de R$ 1,2 milhão por conta do desmembramento de um terreno junto ao Colégio Metodista Centenário, onde a empresa trabalha na reconstrução de um prédio. No contrato, a empresa poderá finalizar a obra até julho, mas para celebrar o aniversário da cidade, que é em 17 de maio, o prazo foi adiantado.

Durante a reforma, foram suprimidas árvores que já estavam podres, com risco de queda. Também plantadas seis palmeiras fênix e arbusto. Em seguida, haverá a colocação de grama-amendoim, segundo o vice-prefeito. Os estudos para a elaboração do projeto da nova foram feitos pelo Burle Marx Escritório de Paisagismo, empresa que foi responsável pelo paisagismo de grandes obras no mundo, entre elas, o Calçadão de Copacabana.

Decimo aborda que as obras da praça fazem parte de projeto Distrito Criativo Centro-Gare. A ação visa fomentar iniciativas relacionas a economia criativa no Centro Histórico da cidade. Entre as medidas que já foram realizadas está a reforma no ano passado do Calçadão Salvador Isaia o coração econômico da cidade, segundo o vice-prefeito. "A gente quer melhorar a qualidade de vida, e para isso precisa ter infraestrutura, segurança, um ambiente agradável para as pessoas queiram morar, trabalhar e visitar a cidade. Dentro deste contexto, estamos fazendo algumas reformas", comenta Decimo.

uma equipe do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual (Iphae) Nos próximos dias, será iniciado a obra de recuperação do canteiro central, na avenida Rio Branco, com recomposição na calçada com pedras portuguesas, substituição dos bancos, melhorias na iluminação e paisagismo. Ainda faz parte do processo outra obra importante, que é do prédio da Gare, que recebe essa semanapara averiguar o andamento.