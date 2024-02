Iphae vai vistoriar reforma da Gare de Santa Maria esta semana

Integrantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae), agendaram para terça (6) e quarta-feira (7) uma vistoria nas obras da Gare da Viação Férrea, em Santa Maria. A ideia é verificar o andamento das intervenções no espaço, que será revitalizado.

"O que nós temos aqui na Gare é um trabalho de restauro, muito técnico, o que nos exige muito cuidado em cada intervenção feita, seja nas paredes, telhado ou nos pisos. Isso difere, logicamente, de uma construção sem valor histórico arquitetônico dessa grandeza. Assim, o alinhamento das decisões é fundamental para o sucesso da obra", argumenta o vice-prefeito, Rodrigo Decimo. Neste sentido, conforme o superintendente de Desenvolvimento Econômico e fiscal da obra, Jeferson Nunes, a presença do Iphae proporcionará uma troca de experiências e colaboração para com a obra.

Os participantes da obra de restauração percorreram, na semana passada, o canteiro, discutindo soluções ideais para as estruturas de cobertura dos pavilhões, plataforma de embarque, lanternim, pisos e revestimentos. Também foi dado início ao processo de restauração das esquadrias. Uma primeira amostra passou pela análise da fiscalização e aguarda aprovação. Nunes complementa que se planeja a conclusão do piso e da cobertura do lanternim, a instalação da estrutura metálica para a cobertura do pavilhão 3 e o reforço estrutural para o pavilhão 4 nos próximos 15 dias.

A obra está sendo realizada pela Versalhes Incorporação e Construção, de São Leopoldo, vencedora do processo licitatório. O custo total da obra é de R$ 5.5 milhões.