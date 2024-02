Obras na rua Independência geram reclamações em São Leopoldo

estão impactando no fluxo de pessoas e no comércio local. As intervenções, que começaram em outubro Alguns comerciantes alegam queda de até 40% nas vendas desde o início das obras, mesmo com a paralisação durante a principal data para o setor, o Natal - os trabalhos não aconteceram entre 20 dezembro a 3 de janeiro. As obras da rua Independência, uma das principais do comércio de São Leopoldo, no Vale do Sinos,, tem gerado reclamações por parte dos lojistas., mesmo com a paralisação durante a principal data para o setor, o Natal - os trabalhos não aconteceram entre 20 dezembro a 3 de janeiro.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Leopoldo e a prefeitura alegam que, além das obras, há outros fatores para a diminuição das vendas. A questão econômica e o verão também são apontados como fatores que contribuiriam para essa redução. Além disso, apontam que depois de finalizadas as reformas, a Rua Grande como também é conhecida a via, será o cartão postal da cidade e compensará o momento atual, com elevação nas vendas.

As restaurações na avenida diminuíram o transito de carros e de pessoas, por conta dos bloqueios. "Tem lojistas que alega que o faturamento caiu de 20 a 40% desde o período da obra", diz o presidente da CDL São Leopoldo, Olinto Menegon. No entanto, ele alega que esse resultado é fruto da soma de outros fatores. "Uma parte dessa resultado é em razão das intervenções, mas a gente também atravessa um período de recessão em todas as cidades. O momento atual, em geral, não é o oportuno. Basta medir, como é que foram as vendas de Natal em todas as capitais do país", argumenta o líder da entidade.

O secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor, afirma que, mesmo com as restrições, foi garantido o acesso das pessoas às lojas. A empresa responsável pela revitalização da Independência está, atualmente realizando a instalação concreto nas calçadas na primeira quadra. Há três quadras interditadas que não transitam automóveis. Antes das intervenções, em média, circulavam de 25 a 30 mil pessoas por dia.

Por causa disso, será realizado um encontro do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico de São Leopoldo, Juliano Maciel, com os empresários da rua, a fim de discutir medidas para amenizar esses prejuízos. "Vamos buscar subsídios para questões como aluguéis e de IPTU. Também para que a gente possa alinhar uma diretriz do cronograma de obras", Olinto Menegon

A prefeitura e a empresa contratada pela obra também correm em função das comemorações do bicentenário da imigração alemã, que será comemorada na cidade em julho. A via tem um valor histórico na cidade, por ser uma espécie de marco zero desse movimento na cidade. Por causa disso, o município almeja estar com boa parte das obras concluídas para a celebração da data, de acordo com o secretário Geral. "O cronograma prevê quatro quadras prontas até julho ", confirma Nelson Spolaor.