Iniciam as obras na principal rua de comércio de São Leopoldo

Um trecho da rua Independência, entre a avenida Dom João Becker e a rua Brasil, em São Leopoldo, terá bloqueio de trânsito a partir das 5h desta quarta-feira (25). A obra iniciará a partir das 8h. Servidores municipais e do Consórcio São Leopoldo formado pelas três empresas (Construsinos, Mercúrio e Pavicon) estarão no local para dar início dos trabalhos. Será feita uma revisão das tubulações e retirada do calçamento da primeira quadra, entre a avenida Dom João Becker e rua Brasil.

Em sua revitalização, um dos mais antigos caminhos do Vale do Sinos, carinhosamente conhecida como Rua Grande terá um investimento de cerca de R$ 50 milhões, sendo a maior intervenção urbana da região dos últimos tempos. A ordem de início das obras ocorreu em 11 de outubro.

Alagamentos, calçadas desniveladas, postes com fiação elétrica e de telefonia por toda a parte, trânsito lento e lixo descartado de forma irregular. Estes são alguns dos problemas recorrentes da rua Independência que serão solucionados com a revitalização. Será feita uma rede nova de drenagem e de esgoto, substituindo o projeto da década de 1950. A rede elétrica, de telefonia e internet será subterrânea e a via pública contará com uma nova iluminação pública mais eficiente com lâmpadas de LED.

Haverá duas pistas para veículos, faixa compartilhada, com três faixas de travessia em cada quadra, fortalecendo o conceito de agilidade de travessia dos pedestres. A rua contará também com câmeras de segurança de alta definição, painéis informativos, de energia elétrica e rede lógica, lixeiras seletivas, bicicletários, estações de água quente e gelada e água para pets.

Será aberto, também, o escritório da obra vai estar aberto. O local fica na rua Independência, 792, onde estarão servidores da prefeitura e do Consórcio São Leopoldo para informar sobre a obra e esclarecer dúvidas da comunidade.