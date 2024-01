Santa Cruz do Sul busca resguardar áreas arborizadas

medidas para preservação de áreas verdes. Conhecida pela arborização - em algumas áreas, até mesmo, como ponto turístico - a prefeitura busca conciliar a questão do meio ambiente com o turismo e segurança da população. Recentemente, foram lançadas propostas para resguardar o que seria o "pulmão" da cidade, o Cinturão Verde A cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, tem preparado. Conhecida pela arborização - em algumas áreas, até mesmo, como ponto turístico - a prefeitura busca conciliar a questão do meio ambiente com o turismo e segurança da população. Recentemente, foram lançadas propostas para resguardar o que seria o "pulmão" da cidade,

Com 463 hectares de vegetação localizada no centro e abrangendo a chamada Zona Alta, o Cinturão Verde tem mais de 300 espécies vegetais, como também mais de 260 espécies de animais e importante fator no controle da temperatura. Devido a sua importância, foi lançado em 19 de janeiro, o Movimento Cinturão Verde 30 anos que visa realizar ações coletivas de recuperação e ampliação da vegetação a partir de 2024. A data é simbólica, porque em no dia 26 de maio se estará completando 30 anos da determinação de "Delimitação Física do Cinturão Verde".

Entre as medidas apontadas estão estabelecer prioridade no curto, médio e longo prazo. Também, identificar e definir fontes de recursos. Atualmente, 88% da área do Cinturão Verde está em área privada - o objetivo é compensar os proprietários da preservação e criar benefícios tributários progressivos. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e, Meio Ambiente, Cesar Cechinato, aponta o potencial turístico das áreas arborizadas. "É um dos principais atrativo turístico do nosso município, por exemplo, o principal Parque de Santa Cruz do Sul, que é o Parque da Gruta fica dentro do Cinturão Verde", comenta.

O que também embeleza a cidade e refresca os moradores nos dias de calor nessa época do ano é o Túnel Verde de Santa Cruz do Sul. Ele cobre a rua principal da cidade, a Marechal Floriano, com tipuanas, gerando um sombreamento. "Dá um visual e se constitui numa das principais atrações de Santa Cruz do Sul", comenta. As arborizações nas vias públicas chegam a 86%, de acordo com o IBGE

Foi aprovada a aquisição de um tomógrafo de árvores para o Túnel Verde. O equipamento será usado em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para verificação da saúde das 170 tipuanas. A partir do diagnóstico, a prefeitura pretende auxiliar na tomada de decisões como substituição ou uma poda das árvores caso seja necessário. "Tudo isso para evitar riscos a população nas tempestades cada vez mais frequentes", analisa. A estimativa é que no primeiro semestre de 2024 o equipamento esteja em uso nas ruas da cidade.

Outro local com planos voltados à arborização na cidade é o Parque do Lago Dourado. A Secretária do Meio Ambiente em parceria com a iniciativa privada realizou o plantio árvores nativas. "Firmamos um convênio em agosto com a empresa Mercur. Houve o plantio de 1,4 mil mudas no Lago Dourado. O convênio prevê o plantio de outras 8 mil mudas em Santa Cruz do Sul", conta.