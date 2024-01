Novo Hamburgo prepara mudanças no transporte público

um site sobre o novo transporte coletivo de Novo Hamburgo A prefeitura lançou. Nele, a população hamburguense pode esclarecer algumas questões sobre como vai funcionar o transporte público municipal, que vai se chamar MixMob - Sistema Integrado de Mobilidade e deve entrar em operação a partir de abril.

A empresa Viação Santa Clara Ltda venceu a licitação e vai substituir as atuais empresas O MixMob nasce a partir do processo licitatório do sistema de transporte público, homologada em novembro.

O município do Vale do Sinos dividiu os três elementos, que são considerados importantes do transporte público: a operação do serviço de transporte, a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica (SBE) e a publicidade embarcada, cada um sendo licitado separadamente. "Neste site, apresentamos as principais novidades que virão com o novo transporte coletivo, tanto em relação à frota de ônibus, quanto em inovações tecnológicas e novas divisões de linhas", acrescentou a prefeita, Fátima Daudt

O recadastramento das pessoas que têm o transporte gratuito é necessário para receber o cartão MixMob. A atualização cadastral começará pelas pessoas idosas e portadores de deficiência, já a partir do dia 5 de fevereiro e será feita na Casa das Artes, no Centro da cidade. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.

Para facilitar e evitar filas, o recadastramento de idosos foi dividido por idade: na semana de 5 a 9 de fevereiro, será para quem tiver acima de 80 anos; de 14 a 23 de fevereiro, para pessoas acima de 75 anos; de 26 de fevereiro a 8 de março, para idosos acima de 70 anos; e de 11 a 28 de março para quem tem 65 anos ou mais.

Já os deficientes físicos poderão comparecer simultaneamente de 5 de fevereiro a 28 de março no mesmo local. Já a atualização cadastral de estudantes será feita presencialmente na sede da Companhia Municipal de Urbanismo (Comur), na Estação Rodoviária Normélio Stabel, ou pelo próprio estudante pelo aplicativo que será disponibilizado.

Os usuários de vale-transporte terão seus cadastros atualizados pelas empresas empregadoras. A Prefeitura fará contato prévio com orientações para as empresas.

A nova frota de ônibus terá cor amarela e será composta por 76 veículos, com dimensões variadas. Entre as novidades, todos os ônibus com acessibilidade, película de proteção solar e botão de alerta. Parte da frota ainda terá ar-condicionado. Além do cartão MixMob, as passagens poderão ser compradas por aplicativo e em estabelecimentos comerciais. Inicialmente, também poderão ser pagas em dinheiro dentro dos ônibus.