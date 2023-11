Empresa de SC assume gestão do transporte de Novo Hamburgo

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, assinou, na sexta-feira (10), o contrato para concessão do serviço de transporte coletivo de Novo Hamburgo com a empresa Viação Santa Clara Ltda, de Santa Catarina. A empresa terá seis meses para assumir o transporte público municipal da cidade, mas, durante a assinatura, ficou acertado que isso poderá ocorrer em abril ou até antes.

A pedido da prefeita, o diretor-superintendente da empresa, Rodrigo Hoelzl adiantou que os motoristas das atuais empresas terão preferência na seleção da nova concessionária e destacou que a empresa está determinada a oferecer um serviço de alta qualidade ao usuário hamburguense. "O nível técnico do edital e da concorrência mostra que o transporte público de Novo Hamburgo está sendo pensado como algo sólido para a cidade, de gestão de governo", disse, lembrando que o serviço contará com quatro tipos de veículos: ônibus, microônibus, midiônibus e vans, ampliando as áreas atendidas atualmente.

Na quinta-feira (9), a prefeita reuniu a imprensa em coletiva para apresentar detalhes do processo licitatório, de como será a transição entre o sistema atual e a nova empresa e também as inúmeras vantagens do novo sistema. Os benefícios listados na licitação preveem ar-condicionado em diversos ônibus, acessibilidade e rede de internet sem fio em todos eles, linhas atendendo inclusive áreas de baixa demanda, películas de proteção solar, câmeras de segurança, sistema de avaliação e botão de pânico, entre outras.

Entre as novidades, destaque para a separação entre venda de passagens e o serviço do transporte, ou seja, diferentemente do que normalmente acontece, a empresa que fará o transporte não irá vender passagens. "Somos pioneiros nesta separação em todo o Estado. É uma nova era do transporte público em Novo Hamburgo", disse a prefeita.

Fátima frisou que, para isso, o município está desenvolvendo um sistema de bilhetagem eletrônica, com diversas inovações, como reconhecimento facial do passageiro, acompanhamento do ônibus em tempo real pelo celular, muitos ônibus com ar-condicionado, todos com acessibilidade, películas de proteção solar e botão de pânico, além de pesquisas de satisfação com o usuário e ajustes a partir destas pesquisas. A prefeita antecipou que o município do Vale do Sinos está preparando um portal, que vai exibir com detalhes o novo sistema para que a transição seja o mais confortável possível aos usuários.