Nova ponte entre Nova Roma do Sul e Farroupilha terá obras ainda em 2024

A estrutura, que terá 180 metros de comprimento, substituirá a antiga, que tinha 120 metros e foi destruída pelas chuvas de setembro de 2023, mas reconstruída e inaugurada no sábado (20), em uma ação de mobilização da comunidade local Em março, o documento será encaminhado para a Central de Licitações do Estado (Celic). As obras da nova ponte entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, na ERS-448, devem se iniciar ao longo deste ano., que tinha 120 metros e foi destruída pelas chuvas de setembro de 2023,. Em fevereiro, técnicos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), devem finalizar o anteprojeto da nova ponte.(Celic).

Para que a ponte esteja habilitada para receber recursos do governo do Estado, deve ser feita nos padrões da legislação vigente. A nova estrutura será erguida ao lado da atual, com capacidade para veículos de até 45 toneladas, com duas vias e acostamento nas duas laterais.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a estrutura que será construída, além de obedecer a padrões técnicos de qualidade, também atenderá às necessidades logísticas do município, possibilitando o tráfego de cargas e de passageiros que a estrutura atual não comporta. A previsão de custo dependerá da reestruturação orçamentária, que será finalizada em fevereiro. Quanto ao prazo de conclusão da obra, só será definido após a definição do orçamento.

A nova ponte ficará na diagonal do Rio das Antas, o que, segundo Faustino, será fundamental para que veículos de maior porte cheguem à cidade, movimentando a economia da região e diminuindo o custo do frete. A estrutura anterior era perpendicular ao rio.

A construção da ponte provisória foi viabilizada devido à alteração feita pelo Estado no traçado da rodovia estadual que leva à estrutura. De acordo com o governo estadual, sem essa medida, a associação municipal não poderia construir a nova estrutura, porque não haveria condições técnicas para isso, já que o traçado anterior da rodovia não comportaria o tráfego de caminhões pesados em direção à ponte.