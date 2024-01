Recuperada, ponte entre Nova Roma do Sul e Farroupilha será reinaugurada

ponte que liga os municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha, na Serra gaúcha A Associação Amigos de Nova Roma do Sul abriu uma chave Pix para a colaboração, em 29 de setembro, para arrecadar fundos. Conforme a última atualização, foram doados R$ 5.836 milhões. Acontece neste sábado (20) uma cerimônia que irá marcar a reinauguração da. A recuperação passagem foi orçada em R$ 6 milhões., em 29 de setembro, para arrecadar fundos. Conforme a última atualização, foram doados R$ 5.836 milhões.

Para o sábado, a cerimônia de inauguração está prevista para iniciar às 9h30. A partir das 11h, haverá uma confraternização, proposta pela associação. À tarde, dois shows serão realizados no local. A liberação total para os veículos só irá ocorrer a partir das 17h.

No entanto, trata-se de uma reconstrução da atual estrutura, que sofreu com os danos da enxurrada de setembro. A antiga estrutura foi comprometida por conta das chuvas que atingiram a região no mês de setembro. Há o plano para construção de uma nova ponte que, inicialmente, estaria orçada em R$ 50 milhões, mas depende do orçamento estadual para sair do papel. No entanto, não há previsão de quando o projeto será concluído.

A associação fez, inclusive, um inusitado leilão para definir qual será o primeiro veículo civil a passar pela nova ponte sobre o rio das Antas. Na postagem são fornecidas as informações a quem quiser participar. Os lances devem ser feitos nos comentários.

O comentário do usuário com o maior lance será fixado pelos administradores. O valor mínimo era de R$ 100,00, no entanto, até a tarde desta sexta-feira (19), o maior lance havia sido dado por um seguidor, no valor de R$ 12 mil.

O leilão encerra-se às 17h de sexta-feira. O pagamento deve ser efetuado até 12 horas após o término do leilão. O veículo do vencedor será primeiro veículo a passar pela nova ponte após a cerimônia de inauguração - o primeiro, de fato, deve ser uma ambulância.