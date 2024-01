Nova Roma do Sul terá ponte liberada em 20 de janeiro

De acordo com o prefeito, a medida foi necessária em decorrência de fatores como o aumento da distância para o transporte de produtos. Com isso, logística e insumos encareceram. "O prejuízo financeiro com a logística é de R$ 1 milhão por mês", contabiliza. Outra dificuldade é o acesso aos serviços públicos. A cidade tem apenas um único posto de saúde, e o hospital mais próximo é o São Carlos, em Farroupilha. "Tínhamos uma distância tem 48 km para chegar no hospital e hoje chega a 98 km", comenta.

Do valor total previsto em R$ 6 milhões, a iniciativa até agora já conseguiu arrecadar R$ 5 milhões, que possibilitaram o início das obras em 16 de novembro. "Era para ser temporária, mas a gente imagina que seja para mais 100 anos", diz, em alusão à antiga ponte de ferro, que tinha 93 anos até ser destruída. Segundo Pasuch, o governo do Estado autorizou a colocação da nova ponte sobre os pilares da estrutura anterior.

Foi pela urgência em normalizar a atividade econômica do município que a comunidade local resolveu se antecipar ao poder público. Ainda em setembro do ano passado, prefeitura, empresariado e vereadores criaram a Associação Amigos de Nova Roma, que realizou um orçamento independente para a construção de uma ponte temporária.

Segundo o Daer, a obra da ponte permanente, a cargo do poder público, foi cadastrada no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que analisou e solicitou alterações técnicas. A previsão para a conclusão desse processo será em janeiro, informou o Daer. Segundo o departamento, somente após esse procedimento serão estabelecidos os prazos para contratação e realização da obra.

A ponte original, construída em 1930, era a principal ligação do município a outras localidades, mas foi destruída em setembro, pelas tempestades que causaram o aumento abrupto do nível do Rio das Antas. O único acesso à cidade passou então a ser realizado pelo município de Antônio Prado, causando impacto na economia local.

A estrutura, que tem um custo de cerca de R$ 6 milhões, foi uma iniciativa de políticos e empresários locais para normalizar o transporte de cargas na região, que teve custos impactados com as chuvas do mês de setembro. O projeto de outra ponte, ainda sem previsão de início, está em fase de adequações técnicas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pela gestão da ERS-448.

Uma ponte temporária para ligar novamente os municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha, na ERS-448, tem previsão de inauguração para 20 de janeiro, conforme adiantou o prefeito Douglas Pasuch (PP), com posterior liberação do tráfego tanto de carros de passeio quanto para caminhões.

Estrutura de aço e concreto é mais alta e tem 124m de comprimento

A nova ponte que ligará Nova Roma do Sul e Farroupilha até que a estrutura prevista pelo Daer-RS fique concluída, está sendo construída em concreto e aço, e terá 124,4m de comprimento. A estrutura terá um total de 45 toneladas, enquanto a ponte antiga pesava 24 toneladas. O pilar central tem 23,65m, com capacidade de suportar um peso de até 45 toneladas. Para evitar novos desastres com climas severos, o prefeito conta que a nova ponte foi projetada com um vão maior e foi feito o desassoreamento do leito do Rio das Antas na localidade.

A primeira e segunda etapas das obras estão concluídas, segundo Pasuch. "Hoje, estamos concluindo a pista de concretagem, para dar acesso a caminhões, processo qu levou em torno de 22 dias. O que falta agora, praticamente, são apenas as obras de finalização, o acesso asfaltado na chegada, os corrimões da lateral, que a gente tem que colocar conforme as medidas de segurança e a iluminação", promete.

O prefeito reforça a importância da nova ponte para a economia da cidade, diante do início da safra da uva. "A colheita começa em7 de janeiro, então vamos perder entre 10 e 12 dias do início da safra. Vamos pegar provavelmente mais que 90% da safra da uva", projeta.

Segundo o Daer, a ponte permanenteque será construída pelo órgão, que está em fase de análise, será diagonal, com comprimento de 180m e com pista dupla. O valor total da obra é de R$ 51 milhões, que terá parte custeada pela União e parte pelo Governo do Estado.