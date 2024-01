Governo estadual fará levantamento dos danos e acena com recursos para hospital de São Vicente do Sul

O governo do Estado anunciou que irá colaborar com o município de São Vicente do Sul na recuperação do telhado do Hospital São Vicente Ferrer, danificado durante um vendaval na terça-feira passada (16). Os danos no telhado da ala sul da instituição afetaram a área de internação e o setor de exames de raio-X, obrigando a direção a transferir três pacientes para o hospital do município de Mata, também na Região Central do Estado.