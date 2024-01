Obras na RSC-101 melhoram fluxo de turistas no Litoral Sul

Após intervenções e obras realizadas na RSC-101, que corta do Sul do Estado entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico, as cidades de Mostardas, Tavares e São José do Norte registraram, em 2023, o crescimento de visitantes na temporada de verão, com a expectativa de manter esse fluxo.

"No verão de 2022, o público era de cinco mil pessoas por mês. Em 2023, passou para uma média de sete mil. A expectativa para esse verão é de, no mínimo, oito mil veranistas", contabiliza o prefeito de Mostardas, Moisés Pedone (PP). O chefe do Executivo diz que a cidade deve receber de 20 a 30 mil visitantes, durante todo o período, e acredita que as melhorias graduais realizadas na estrada ao longo dos últimos anos possibilitaram esse aumento.

"Antes, o trajeto de Porto Alegre até Mostardas demorava mais de quatro horas para ser percorrido. Hoje, ele é feito em duas horas e meia", afirma. No passado, a rodovia chegou a ganhar o apelido de "estrada do inferno", devido às condições ruins de trafegabilidade e trechos sem pavimentação.

No sentido Norte-Sul, o traçado da RSC-101 abrange os municípios Capivari do Sul, Palmares do Sul, Mostardas, Tavares e São José do Norte. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer-RS), em 2022, as obras de recuperação da RSC-101 contaram com o aporte de R$ 31,5 milhões. Em outubro de 2023, o governo do Estado anunciou mais R$ 24 milhões em investimentos para o trecho da rodovia entre os municípios de Palmares do Sul e Tavares, totalizando 113km que terão recebido intervenções.

Segundo Pedone, ainda há alguns trechos críticos na localidade de São Simão e em frente ao perímetro urbano de Mostardas No entanto, o chefe do Executivo reforça que as melhorias dos últimos anos garantem a trafegabilidade da RSC-101. Ainda não há previsão de conclusão para a finalização das obras, aponta o prefeito.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que três tipos de serviços foram realizados na via em 2022, conforme as condições de cada ponto do pavimento. "Começamos as intervenções por Mostardas, na localidade de Bacupari. No trecho, ocorreu a retirada do pavimento danificado e substituição por material novo, com o objetivo de eliminar as principais imperfeições encontradas", afirma.

Além do crescimento do turismo em Mostardas, as obras na rodovia agilizaram e reduziram o preço do frete de produtos que a cidade exporta, como arroz, soja, resinas e cebola. E facilitou o transporte de pacientes que se deslocam diariamente para polos regiões de Saúde, como Osório, Tramandaí e Porto Alegre.

O prefeito de Tavares, Gardel Machado de Araújo (PP) também tem uma expectativa positiva em relação ao verão no município. "Em 2023, a cidade teve 30% a mais no fluxo pessoas no verão", relata. Araújo espera a chegada de cerca de cinco mil pessoas em Tavares durante a alta temporada. Além do verão, Tavares recebe visitantes para o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, destino de aves migratórias do Norte da América do Sul e do hemisfério Norte e que atrai turistas interessados na prática de observação de aves.

São José do Norte também vem registrando maior fluxo. O volume de visitantes por mês aumentou 20% em 2023, de acordo com a secretária municipal do Turismo, Esporte e Lazer (SMTEL), Daiane Gautério Pereira. "Nossa expectativa para 2024 é de um aumento de 27% em comparação ao último ano", projeta.