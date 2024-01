Passo Fundo debate situação das estradas rurais

As condições estruturais das estradas rurais de Passo Fundo, no Norte do RS, foram tema de debate entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) do município e o prefeito Pedro Almeida.

O encontro, realizado nesta terça-feira (26) focou nas necessidades de melhorias nas estradas rurais de Passo Fundo, que sofreram danos com as chuvas que atingiram a região desde o mês de setembro. Segundo representantes do STR, com informações da assessoria de comunicação da entidade, as más condições de trafegabilidade dificultam o dia a dia de mais de 500 famílias agricultoras que vivem no interior.

Durante a audiência, segundo o STR, o prefeito Pedro Almeida anunciou um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões em infraestrutura rural para 2024, que busca reparar os pontos críticos das estradas, incluindo asfaltamento e necessária infraestrutura como drenagem, construção de bueiros e pontes, além dos recursos que já estão sendo aplicados em melhorias emergenciais.

Além do sindicato, a reunião também teve a presença dos secretários municipais de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Cristiam Thans; de Obras, Rubens Astolfi; de Transparência e Relações Institucionais, Josué Longo; e do engenheiro Ramon Oliveira, vinculado à Secretaria de Obras.