Estância Velha terá nova praça no bairro Lago Azul

A Prefeitura de Estância Velha trabalha para finalizar as obras da Praça do Lago Azul. Localizado na Rua Alemanha, o novo espaço de entretenimento e lazer da cidade tem 900 m² e contará com quadra de futebol, academia ao ar livre e playground com brinquedos com acessibilidade. A obra está em estágio final de construção e deve ser entregue nas próximas semanas. O investimento total da Administração é de R$ 420 mil e a obra foi iniciada no final de agosto de 2023, informa a assessoria de comunicação da prefeitura.