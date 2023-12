Estância Velha finaliza instalação de açudes em propriedades rurais

A Prefeitura de Estância Velha concluiu nesta semana a instalação de açudes em sete propriedades rurais do município. O objetivo do projeto é a hidratação dos animais e irrigação de plantações, fortalecendo o setor da agricultura familiar.

A benfeitoria não teve custo para os produtores rurais e foi realizada com 80% de recursos oriundos do Governo do Estado, por meio do Programa Avançar na Agricultura e no Desenvolvimento Social, e 20% de contrapartida do Município. A iniciativa tem ainda a parceria da Emater.

A instalação se iniciou em novembro. Alguns dos açudes já estão em pleno funcionamento. A alta frequência das chuvas auxiliou em alguns casos; já outros tiveram também o auxílio de vertentes. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura de Estância Velha

Os produtores beneficiados passaram pela análise e cumpriram todos os requisitos do Programa, sendo selecionados por meio de edital público. Conforme a Extensionista Rural da Emater de Estância Velha, Mariane Mendes Lopes, todos os inscritos no edital foram contemplados. "A instalação dos açudes era uma reivindicação antiga dos nossos produtores rurais. Estamos muito contentes em poder auxiliar um setor tão importante e em franco desenvolvimento na nossa cidade", afirma o prefeito Diego Francisco.