Tarifa do transporte coletivo será mantida em Caxias do Sul em 2024

O congelamento nos valores das passagens do transporte coletivo público urbano está garantido para 2024. Isso porque, por 13 votos a oito, o Legislativo caxiense autorizou a concessão de até R$ 10,3 milhões em subsídios da prefeitura, em favor da manutenção dos valores atuais das tarifas. A verba será desembolsada no decorrer do ano que vem. Para vigorar a partir do próximo dia 1º de janeiro, a medida passa a depender da sanção do prefeito, Adiló Didomênico.

Com isso, os valores atuais do transporte coletivo serão mantidos - R$ 4,90 para o pagamento com o cartão de pessoa física Caxias Urbano; R$ 3,90 para a Tarifa Verde (opera em horários de entre pico, das 9h às 11h e das 14h às 16h); R$ 6,10 para o vale-transporte. O reajuste tarifário, que se baseia em recomendação do Conselho Municipal de Mobilidade, a partir de análises da inflação e do custeio de insumos, só incidirá sobre as passagens pagas em dinheiro, que ficarão na ordem de R$ 6,70. Com o benefício de 50% da tarifa técnica calculada, os estudantes pagarão R$ 3,35 por passagem.

Junto ao sistema de transporte coletivo local, operado pela concessionária Visate, a prefeitura assegurará a modicidade das tarifas e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro. A liberação de recursos da prefeitura, dentro do montante autorizado pela Câmara para essa finalidade, se dará conforme a demanda de custos, de modo que a passagem não aumente de valor em 2024.