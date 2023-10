Apenados fazem triagem de doações em Lajeado

após as enchentes do início de setembro Dezoito apenados do regime semiaberto do Presídio Estadual de Lajeado estão trabalhando, desde segunda-feira (2), na triagem de doações recebidas. A atividade com mão de obra prisional é viabilizada por meio de um convênio entre a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e a prefeitura de Lajeado. Contando com o apoio do Exército, a operação de separação e organização de roupas e calçados está concentrada nos pavilhões 2 e 3 do Parque do Imigrante, em Lajeado.

O convênio possibilita a contratação de até 20 pessoas dos presídios masculino e feminino de Lajeado e do Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico da 8ª Região (IPME-8). No início de setembro, eram nove apenados empregados na prestação de atividades diversas. Agora, 18 estão atuando na recuperação da cidade, como limpeza das ruas. A fiscalização e a coordenação dos trabalhos estão sendo realizadas pela Defesa Civil de Lajeado.

De acordo com a delegada da 8ª Região Penitenciária da Susepe, Samantha Longo, a escolha dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto, com possibilidade de contratação, foi feita pela equipe do Presídio de Lajeado e encaminhada via autorização judicial ao município. Os apenados são buscados pela manhã, retornam ao final da tarde e pernoitam no anexo semiaberto.

Após o processo de triagem no Parque do Imigrante, roupas e calçados são encaminhados para o Centro de Referência Vestir & Ser de Lajeado. O serviço da prefeitura recebe, higieniza e customiza as doações antes de destiná-las às famílias em situação de vulnerabilidade social, que podem escolher as peças desejadas em uma loja comunitária, sem custo. O mesmo formato também está sendo oferecido para as pessoas atingidas pelas enchentes.