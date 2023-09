Emater divulga prejuízos na agricultura em Venâncio Aires

A enchente registrada no dia 4 de setembro contabilizou R$ 11.9 milhões em perdas para a agricultura de Venâncio Aires. As culturas que tiveram os maiores danos financeiros foram o tabaco, com R$ 3 milhões, e a bovinocultura, com R$ 2 milhões em prejuízo. O levantamento foi realizado e divulgado pelo escritório local da Emater e abrange os distritos de Vila Mariante e Estância Nova.

Na semana passada, a prefeitura lançou um pacote de medidas aos atingidos pela enchente Ainda de acordo com o relatório, além do tabaco e da bovinocultura, houve perdas na criação de ovinos, peixes, equinos, abelhas, aves e suínos coloniais e nas plantações de trigo, milho e culturas de subsistência. Também foram registradas avarias em galpões, máquinas, equipamentos e produtos agrícolas.

Com o objetivo de mitigar os impactos, a Secretaria de Desenvolvimento Rural elaborou políticas públicas para ajudar os cidadãos afetados pela enchente. Conforme o secretário Gilberto dos Santos, será destinado R$ 400 mil para auxílio direto aos produtores rurais. Além disso, haverá anistia de horas-máquina e de valores do programa Troca-Troca e reparcelamento do Promagro.

Para adquirir o benefício, o cidadão deverá se cadastrar no programa SOS Mariante. O cadastramento inicia nesta terça-feira (19), das 10h às 17h, junto a UBS de Vila Mariante e no ginásio de esportes de Linha Mangueirão. A ação seguirá até sábado (23).