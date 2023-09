Furg e Ministério da Educação avançam em conversas sobre dois novos cursos em Santo Antônio da Patrulha

cursos de Medicina O campus da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) de Santo Antônio da Patrulha está cada vez mais próximo de oferecere Enfermagem. A prefeitura e a universidade estão em tratativas com o Ministério da Educação (MEC) desde março deste ano e, no início do mês, mais um importante passo foi dado para a concretização do projeto.

Na ocasião, em audiência com a secretária de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Denise Pires de Carvalho, Santo Antônio da Patrulha apresentou informações sobre números de leitos e campo de residência, além de diversos apoios institucionais para o projeto. Dentre os diversos apoios recebidos pelo município, estão as manifestações favoráveis do governador Eduardo Leite, da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, e do presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), Carlos Sparta.

De acordo com o prefeito Rodrigo Massulo, que esteve em Brasília, o próximo passo é a entrega do projeto pedagógico do curso por parte da Furg. "Encontramos grande receptividade em todas as instituições governamentais e representativas da saúde no estado, que entenderam a importância da vinda desses cursos para Santo Antônio da Patrulha. Trata-se de uma estratégia de formação de profissionais que beneficiará todas as regiões próximas ao nosso município. Deixamos claro ao MEC que faremos todo o possível para concretizar esse projeto", salientou Massulo.