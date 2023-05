Santo Antônio da Patrulha pode receber curso de Medicina

A prefeitura de Santo Antônio da Patrulha confirmou que avançou o diálogo para instalação de um curso de Medicina e Enfermagem no campus da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) na cidade. O prefeito Rodrigo Massulo deu continuidade ao processo iniciado em abril, quando o secretário municipal da Saúde, Toninho Selistre, e o Reitor da instituição, Danilo Giroldo, levaram a proposta para o Ministério da Educação (MEC).

Em visita à reitoria na cidade de Rio Grande, na semana passada, novos passos foram dados. "Recebemos o compromisso do reitor de montar uma comissão interna na universidade para levantamento de dados, custos e necessidades para atender essa demanda. Saímos motivados, embora saibamos que é uma longa caminhada, que depende de recursos humanos e financeiros", disse o prefeito.

Selistre acrescentou que, no encontro, ficaram claras as tarefas que devem ser executadas, tanto pelo grupo técnico da Furg quanto pela prefeitura, para viabilizar o lançamento do curso. "A próxima etapa será montar o projeto em conjunto, com o objetivo de apresentá-lo ao nível federal", complementou o secretário.