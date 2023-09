Municípios do RS se mobilizam para atender desabrigados

As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul , no fim de semana, protagonizaram estragos em diversas regiões. Ainda em reconstrução, comunidades se mobilizam para buscar a reconstrução de residências e, sobretudo, manter um mínimo de conforto aos desabrigados.

Em Teutônia, no Vale do Taquari, a Câmara de Indústria de Comércio (CIC0 está recebendo donativos para atender famílias atingidas pelas fortes chuvas e enchentes em diversos municípios da região. O nível do rio Taquari atingiu um dos maiores níveis da sua história.

Alimentos, roupas, itens de higiene, produtos de limpeza, colchões, eletrodomésticos, cobertores e móveis, podem ser entregues na sede da entidade, no Centro Administrativo Municipal de Teutônia. Postos de coleta também estão sendo indicados pela Defesa Civil e prefeituras. Doações em dinheiro podem ser feitas diretamente à CIC Vale do Taquari, por meio do Pix 09.650.289/0001-69 (CNPJ).

Em Garibaldi, a prefeitura iniciou uma campanha de arrecadação com o intuito de auxiliar famílias atingidas pelas cheias do Rio das Antas. Itens de limpeza e de higiene pessoal, cobertores, colchões, água e alimentos não-perecíveis podem ser entregues na Praça Loureiro da Silva (Praça das Rosas). Serão beneficiados moradores de municípios como Santa Tereza, Muçum e Nova Roma do Sul.

Outra cidade da Serra que realiza campanha é Farroupilha. Serão aceitas doações de roupas, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e móveis, que poderão ser entregues na rua Coronel Pena de Moraes, 940, no centro, ao lado do Centro de Referência em Assistência Social II (CRAS II), entre 8h e 17h, inclusive no feriado do Dia da Independência, nesta quinta-feira (7).

São Leopoldo, no Vale do Sinos, também se mobiliza por conta da cheia do rio dos Sinos. A Secretaria de Assistência Social prestou apoiou para as pessoas alojadas no galpão da Steigleder com o fornecimento de colchões, cobertores e alimentos para café, almoço e janta. Pessoas interessadas em realizar doações podem fazer a entrega na sede da secretaria, das 8h as 17h, na rua São Joaquim, 600, Centro. A prioridade é para alimentos e produtos de higiene e limpeza.

Com 300 milímetros de chuva registrados desde o sábado (2), Passo Fundo teve a união de entidades para recolher e repassar as doações. Os pontos de doação iniciais são a prefeitura, as secretarias de Cidadania e Assistência Social e Segurança, a Câmara de Vereadores e parceiros. O Dia D será em 16 de setembro, no Parque da Gare, com a arrecadação específica de alimentos.

Já em Taquari, a direção do Hospital São José, em parceria com a Prefeitura, decidiu disponibilizar 11 leitos para pacientes dos municípios vizinhos atingidos. Os leitos estarão distribuídos na casa de saúde taquariense e as equipes já estão prontas para os possíveis acolhimentos.