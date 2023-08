Erechim é a cidade do RS com mais vagas de emprego formais abertas

O município de Erechim é o que mais tem oportunidades abertas de emprego no Rio Grande do Sul, por meio das Agências FGTAS/Sine, segundo a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), órgão vinculado a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional. Conforme dados, a cidade do norte gaúcho aparece em primeiro lugar, com 564 vagas, o maior número de vagas de trabalho a serem ocupadas no Estado. Em segundo lugar vem Porto Alegre (397), terceiro Getúlio Vargas (370), quarto Teutônia (233), e, na quinta posição Trindade do Sul (202).

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, afirma esta é mais uma boa notícia para o município. "Ela nos mostra que estamos no caminho certo e todos estão remando na mesma braçada e na mesma direção, gerando oportunidades de trabalho e expectativa de vida para a população. A diversidade econômica de Erechim nos dá um potencial fora do comum para enfrentar os desafios relativos ao desenvolvimento econômico e social do município", ressalta o prefeito.

vai realizar o quarto Feirão do Emprego, no dia 16 de setembro O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, comenta que a prefeitura, das 8h às 14h, no Ginásio do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali. "Erechim vive hoje o pleno emprego, sobram vagas de trabalho, no entanto, o município promove o Feirão e qualificação profissional, que fazem parte do programa Qualificar Erechim Empregos, ao longo de todo ano, para facilitar o preenchimento de todas estas vagas", ressalta o secretário, Emerson Schelski.